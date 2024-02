FOTOD | Jüri Ratas võeti Isamaa liikmeks

Jüri Ratas peab Isamaad just sobivaks erakonnaks, kus rakendada oma oskusi ja kogemusi tänase valitsuse poliitikale alternatiivi pakkumiseks. „Lisaks julgeolekuküsimuste eest seismisele pean lähiaja väljakutsetest väga oluliseks positiivset ja ettevõtlust toetavat poliitikat, et Eesti majandus hakkaks tõusma ja töötuse kasv õnnestuks ümber pöörata,“ sõnas Ratas.

„Kuigi sel aastal ootavad ees Euroopa Parlamendi valimised, teeme Isamaas juba usinasti eeltööd ka 2025. aasta kohalike omavalitsuste valimiseks,“ ütles Isamaa Tallinna piirkonna esimees Riina Solman. „Jüri kogemustepagas mitte ainult endise peaministri, vaid ka linnapeana kulub meile marjaks ära ja mul on hea meel, et Jüri on juba liitunud ka Isamaa fraktsiooniga Tallinna linnavolikogus.“