Ligi 20 aastat kodutuna elanud Ivo: „Keskturu juures polegi enam sõpru, kõik on surnud!“

Ivo (63) on elanud kirevat elu: ta on pikki aastaid vangis istunud ning on elanud raudtee äärde püstitatud telgis ja maganud kõigis pealinna öömajades. Ivo ütleb, et ei kannata puuduse käes, vaid on tänulik selle eest, et mõistus viimaks pähe tuli: „Noorena keerasin elu endal nässu.“