OTSINGUD JÄTKUVAD! Politsei pole veel leidnud äsja sünnitanud naist, kes võib oma seisundi tõttu vajada kiiret abi

Politsei sai esmaspäeva lõuna paiku teate, et Läänemaal Lääne-Nigula vallas Suure-Lähtru küla piirkonnas võis hommikul viibida naine, kes on värskelt lapse sünnitanud, kuid ei pruugi olla saanud sünnituse järgselt vajalikku arstiabi.

Politseil ei ole kahjuks täpsemat infot naise tundemärkide ega viibimise või elukoha kohta, aga politseil on alusta arvata, et naine ei ole sünnituse järgselt arstiabi saamiseks haiglasse veel pöördunud ja võib seetõttu kiirelt arstiabi vajada.

Lääne prefektuuri operatiivjuht Üllar Kütt ütles teisipäeval, et politsei kogub jätkuvat infot võimaliku abivajava naise leidmiseks. „Oleme kontrollinud Suure-Lähtru külas hooneid ja maastikku ning kasutanud selleks nii teenistuskoerte kui ka droonide abi. Lisaks oleme kogunud informatsiooni piirkonnas elavatelt inimestelt ning suhelnud haiglate ja perearstidega, et tuvastada naine või tema võimalik viibimise koht. Kontrollime kõiki inimestelt saadud infokilde, mis võiksid meid naise leidmiseni viia. Seni ei ole me naist kahjuks leidnud, kuid jätkame laekunud vihjete kontrollimist ja info kogumist. Oleme väga tänulikud kõigile inimestele, kes on meile infot andnud.