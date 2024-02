LUMI TULEB TAGASI? Eesolev nädal toob taas kuni 20 külmakraadi

Keskkonnaagentuur annab Facebookis märku, et täna on rahvusvaheline ilmaennustuspäev! Eesoleval nädalal muutub ilm Põhja-Euroopas ja Loode-Venemaal külmemaks. Naaberriikides langevad temperatuurid lausa kuni -35 kraadini. Ka Eesti ei pääse külmast – arktiline õhumass ulatub Baltimaadesse. Esmaspäeva õhtuks lubatakse veel tuisuseid lumehooge ning teedel on libeduseoht.