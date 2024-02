LIIGA KERGE? Matemaatika riigieksamil sai maksimumpunktid üle saja koolilõpetaja

Gümnaasiumis õpetatakse matemaatikat kahel moel – lai matemaatika on põhjalikum ja see on mõeldud neile, kel on tulevikus plaanis õppida täppisteadusi. Kitsa matemaatika valivad eeskätt noored, kelle mõtted on humanitaarvaldkonnas. Laia matemaatika eksamitegijate edukus paistis seda enam silma, et kitsa matemaatika tulemused sarnanesid varasemate aastatega.