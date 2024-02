LUGEJAKIRI | ÄRGE SUNDIGE MIND ISETEENINDUSSE! Nutihullud üritavad normaalse ja inimliku suhtluse kinni kruvida

„Üles on kasvanud põlvkond, kelle jaoks nutiseade on nende kehaosa. Oma nelja pöidlaga limpsivad ööpäevaringselt igasugu ekraane ja tunnevad end seejuures väga hästi. Palju õnne neile! Paraku, on siiski märkimisväärne hulk ühiskonnast, kes end erinevatel põhjustel nutimaailmas mugavalt ei tunne või isegi vihkavad ja väldivad neid. Eriti pahaseks teeb, kui ükskõik, mis toidupoodi sisendes nügitakse jõuliselt iseteeninduskassade juurde,“ märgib kirjas Õhtulehe lugeja.