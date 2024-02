Kohus algatas PlusPlus Capitali saneerimise

PlusPlus Capitali juhatuse liikme Kaarel Raiki sõnul loob saneerimismenetluse alustamine töörahu, mis on vajalik parima finantslahenduse väljatöötamiseks. „Protsessi järgmiseks etapiks on saneerimisplaani koostamine ja selle investoritega kooskõlastamine. Saneerimise eesmärk on PlusPlus Capitali äritegevuse jätkusuutlikkuse tagamine ning kõigile osapooltele vastuvõetava lahenduse leidmine,” rääkis Raik ning kinnitas, et iga investoriga võetakse ühendust.

AS PlusPlus Capital esitas eelmise aasta 27. detsembril Harju maakohtule taotluse saneerimismenetluse alustamiseks, kuna Frankfurdi börsil noteeritud ja Luksemburgis registreeritud tütarfirma PlusPlus Capital Financial S.à r.l. ei suutnud teha makseid 100 miljoni euro väärtuses 11% aastaintressiga võlakirjade teenindamiseks, kuna ettevõtte sõnul ei õnnestunud jõupingutustele vaatamata selleks vajalikku kapitali kaasata.

PlusPlus Capital on finantsnõuete haldamisega tegelev ettevõte, kes restruktureerib Balti riikides ja Soomes finantssektori- ja telekomiettevõtetelt ostetud maksetähtaja ületanud võlaportfelle. PlusPlus Capital rahastab oste, kaasates era- ja institutsionaalseid investeeringuid. Tallinnas asuva peakontoriga Balti riikide ja Soome finantsnõuete haldusettevõte PlusPlus Capital on alates 2010. aastast ostnud üle 120 000 nõude nimiväärtusega ligikaudu 290 miljonit eurot.

2022. aasta novembris kirjutas Eesti Ekspress, et imelisi äritulemusi raporteerinud, kuid laiemale avalikkusele tundmatu PlusPlus Capital kuulutas välja cross-default’i ehk rahvapäraselt äri pekki mineku. Pihta saanute seas olid mitmed kohalikud multimiljonärid, aga ka Soome rikkad ja tuntud, kellest tuntuim on kunagine valitsusjuht Esko Aho. PlusPlusi suuromanik (tegelik kasusaaja), firmat aastaid kamandanud Mirje Trumsi lahkus juhatusest neli kuud varem. PlusPlus teatas siis, et ei suuda oma võlakirju soetanud investoritele intresse tasuda. Seejärel said aga investorid end maksejõuliseks pidavalt firmalt pakkumise, et võtke raha asemel uusi võlakirju või saate tagasi 70 protsenti rahast, aga seda ei pruugi maksta välja enne 2023. aasta sügist.