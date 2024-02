KÕRGELT KIIDETUD KOJAMEES! „Kui tuled jalgadega lume seest, siis on kuidagi piinlik astuda puhta tee peale. Pane või sussid jalga!“

Kojamees Paavo Kopli liigutab labidat nii usinalt, et asfalt püsib lumevaba igasuguse ilmaga! Majarahvas oskab teda vaid kiita ja ümberkaudsed prouad tulevad oma pisikoertega jalutama just tema maja ette, sest seal pole hirmu, et väikesed käpad lumme upuksid.