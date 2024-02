SÕJAHIRM | Kalev Stoicescu: võidab vaimult tugevam. Elagem ja tundkem rõõmu oma elust. Ükski talv, ka ajaloolises mõttes, ei kesta igavesti

Üha enam räägitakse sellest, et Venemaa ründab vältimatult NATO-t ettenähtavas tulevikus, mis on mõõdetav mõne aastaga. Kes pakub rohkem, kes vähem aastaid. Sõltub erinevate prognoosijate arvamusest, mis puudutavad sõja kestvust Ukrainas, sest üldiselt ollakse nõus, et enne seda ei maksa Venemaal isegi mõelda uuele avantüürile.