MILLE NIMEL PINGUTADA | Kaarel Oja: on imeline tunne, kui erivajadustega laps kogeb teatris siirast rõõmu

Igaüks, kes soovib, peab saama kultuurielust osa võtta. See on kõige olulisem põhimõte, millest ka poliitikud, ametnikud ja korraldajad peaksid lähtuma. Suures pildis ja pikemas vaates oleks patt nuriseda, sest tegelikult oleme õigel teel. Vaadet kitsendades selgub aga, et kahte peamist märksõna – „kättesaadavus“ ja „ligipääsetavus“ – saab tegudega palju paremini sisustada.