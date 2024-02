PROKURATUUR ANNAB VASTULÖÖGI: advokaat süüdistas prokuröri sadismis. Vabandust ei järgnenud

„Toon näite – paar aastat tagasi juhtisime advokatuuri tähelepanu sellele, et üks advokaat kohtus kahtlustatavaga, kes seejärel andis meile ütlusi, et advokaat andis talle teistelt kahtlustatavatelt pärit juhiseid, mida tuleks ja mida ei tohiks rääkida. Samuti andis advokaat kahtlustatavale kasutada mobiiltelefoni, et too saaks rääkida teiste inimestega. Meie jaoks oli siin küsimus advokaadi eetikanõuetes ja selles, kas ühe kliendi huve tohib teise omadest ette seada. Advokatuur leidis, et käitumine oli korrektne,“ räägib juhtiv riigiprokurör Taavi Pern.