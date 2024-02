SÕJAHIRM | Kaitseminister Hanno Pevkur: kooslus keerulised naabrid, tugev kaitsevõime ja atraktiivne investeerimiskeskkond on võimalik

Kuulen ikka ja jälle, et ühiskonnas on kasvamas hirm võimalikust sõjalisest konfliktist. Mõistan nende juttude tagapõhja, ent lubage kinnitada, et Eesti on kaitstud ning Eesti kaitsevõime pole kunagi olnud nii tugev kui praegu. Meie pingutused panustada Eesti kaitsevõime arendamisse on suunatud riigi julgeoleku ja rahva heaolu tagamisele, ehk teeme maksimaalselt kõik selleks, et kõik eestlased saaksid turvaliselt elada vabas Eestis.