Kõige eestlaslikumaks muinasjututegelaseks valiti Kaval-Ants

Kokku andsid kuulajad erinevatele muinasjututegelastele 32 195 häält, üks hääletaja sai valida kuni viis tegelast. Teisele kohale jõudis Rehepapp (3363 häält), kolmandale Kalevipoeg (3164 häält) ja neljandale Vanapagan (3054 häält).



„Mõneti üllatav, et kõik neli tegelast nii sarnased said. Kaval-Ants, Rehepapp, Kalevipoeg ja Vanapagan – kaks esimest on kavalad sulased ja teised kaks hiiud, kellel palju jõudu, aga vahel mõistust napib. Samas on tegemist kõige kuulsamate tegelastega – usutavasti ei ole tõesti kedagi, kes ei teaks Kalevipoega või Kaval-Antsu, samas kui ahjualune või vaeslaps võivad olla tundmatumad,“ ütles Tallinna Kirjanduskeskuse direktor ja muinasjututegelase valimise idee autor Maarja Vaino. Huvitav oleks tema sõnul hinnata tulemust ka eestlaste enesekuvandit silmas pidades, sest valikuga kirjeldati ühtlasi omadussõna eestlaslik. „Küllap eestlased ühed kavalantsud ja rehepapid siis ikka on või vähemalt ennast selleks peavad,“ lisas ta.