MAAÜLIKOOL JA KAITSELIIT LÄKSID ERAKÄTESSE?! Maa-amet näitab omandivormi valesti, kas see on pelgalt statistika?

Loo lähtekoht on tähelepanek, et maa-ameti katastriüksuste kaardikihil on eraomandiks märgitud ka selliseid maid, mis terve mõistuse järgi ei saa seda kuidagi olla. Näiteks osa Kastre ja Räpina vallas asuvatest Järvselja õppe- ja katsemetskonna maadest, mille omanik on Eesti maaülikool.