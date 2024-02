Julgeolekuohuks peetud Vene kiriku metropoliit ei taha Eestist lahkuda, politsei analüüsib tema vastuväiteid

Eesti riik ei pikenda metropoliit Eugeni, kodanikunimega Valeri Reshetnikov elamisluba, kuna tema tegevus on Eestile julgeolekuohuoht. „Reshetnikov toetab oma avalikus tegevuses ja sõnavõttudes agressorit ning ta pole vaatamata varasematele hoiatustele oma käitumist muutnud,“ on öelnud Põhja prefektuuri piirivalvebüroo juht Indrek Aru. Elamisloa pikendamise taotluse menetluses võeti muuhulgas arvesse Reshetnikovi tegevust Moskva Patriarhaadi esindajana Eestis, tema avalikke sõnavõtte ning vaadati mõjusid sisejulgeolekule. Oma hinnangu andis ka kaitsepolitsei.

„Kaitsepolitseiameti hinnangul on Moskva ja kogu Venemaa patriarh Kirill Vene Õigeusukiriku usujuhina järjekindlalt õigustamas ja toetamas Kremli režiimi verist agressiooni Ukraina vastu. Nii Moskva patriarhi kui ka metropoliit Eugeni tegevus on aidanud kaasa VF julgeolekupoliitika elluviimisele Eestis,“ on öelnud Aru ja lisanud, et meeles peab pidama, et pärast täieulatusliku sõja algust Ukrainas kuulutas Riigikogu Venemaa Föderatsiooni terroristlikuks riigiks.

Metropoliit Eugeni on esitanud politsei- ja piirivalveametile vastuväited elamisloa pikendamisest keeldumise kohta ning soovib, et ta tähtajalist elamisluba pikendataks. „Ma olen kindel, et see on poliitiline otsus konkreetselt minu vastu. Ma siiski loodan, uskudes siseministri sõnu, et see pole otsus kiriku vastu,“ märkis metropoliit ERRile.

Hiljuti saatsid Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku vaimulikud Enn Auksmann, Illimar Toomet ja Veiko Vihuri siseministrile pöördumise vaadata metropoliidi elamisloa tühistamine üle, sest nende meelest pole Eesti riigil pädevust kirjutada kirikujuhtidele ette, milliseid poliitilisi seisukohti nad peavad avaldama. „Meile teada oleva info kohaselt saab metropoliit Eugenile tehtud etteheiteid pidada meelevaldseiks ja üksnes poliitiliselt motiveerituteks. Eesti vabariigil ei ole põhiseadusest tulenevalt pädevust kirjutada kirikujuhtidele ette, milliseid poliitilisi või ühiskondlikke seisukohti nad peavad avaldama või, kui ei ole tegemist seaduses selgesti keelatud üleskutsetega, ei tohi avaldada,“ teatasid vaimulikud.

Põhja prefektuuri piirivalvebüroo juht Indrek Aru ütles Õhtulehele, et demokraatlikule õigusriigile kohaselt oli Valeri Reshetnikovil võimalus esitada vastuväiteid PPA otsuse kohta. „Oleme Valeri Reshetnikovi esitatud vastuväited elamisloa pikendamisest keeldumise kohta kätte saanud, tutvume veel nendega ning analüüsime neid,” sõnas Aru.

Praeguse protsessi järgi kehtib Reshetnikovil elamisluba 6. veebruarini.