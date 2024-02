KA RONG VÕIB INIMEST OODATA | Tundub, et võiksime kõik neist eeskuju võtta. Inimlikkuse asjus

Asutasin end just teatrisse minema. Oma maja ees, Tartu vaksali lähistel, heitsin pilgu Elroni rongile, mis ootas neid, kes tahaksid veel õhtul pealinna jõuda. Kuniks kostiski rongivile nagu ikka. Ent sedapuhku libises oranž rong vaid korraks edasi ning peatus taas. Vaatasime kaaslasega suuril silmil, kuidas kaks hilinejat rongile tõttasid. Rõõmustasime, et vedurijuhil jätkus südant nende kahe pärast peatuda. Et nood ei peaks perroonil nukrutsema, vaid jõuaksid sihtkohta.