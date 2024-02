Sõjasangar Alfons Rebase mälestustahvel langes rüvetamise ohvriks

31. jaanuari sai politsei teate, et Mustla alevikus Posti tänaval on soditud maja seinale kinnitatud mälestustahvlit. Õhtulehele on teatatud, et Alfons Rebase mälestustahvlit soditi punase ja musta aerosoolvärviga. „Politsei alustas juhtunu uurimiseks väärteomenetlust,“ ütles Viljandi jaoskonna menetlusgrupi juht Meelis Lill Õhtulehele.

Mälestamaks ühte kõige kuulsamat teises maailmasõjas sakslaste poolel võidelnud eestlast standartenführer (kolonel) Alfons Rebast , kes pälvis esimese eestlasena tammelehtedega Rüütliristi, avas Eesti Sõjameeste Sakala Ühing Mustlas Posti tänava majal talle mälestustahvli 2018. aasta juunis.

Sakala on kirjutanud, et Rebane töötas aastatel 1935–1939 Viljandis Kaitseliidu Sakala maleva instruktorina ning samal ajal elas Mustlas mitmes majas. 1944. aastal osales Alfons Rebane oma väeosadega enamikus Eesti kaitselahingutes alates Narva lahingust kuni Eesti mahajätmiseni.

Hiljuti rüüstati Sinimäe alevikus Grenaderimäel memoriaalil kolme mälestusmärki, kuhu seni tuvastamata inimesed pritsisid punast värvi. Tagaküljele pihustati musta värvi haakrist ja punase värviga X märk.