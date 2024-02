Venemaal Engelsi linnas tulistati pommitaja Tu-95 pilooti, ​​teatas Ukraina sõjaväeluure. Strateegilise pommitaja Tu-95 meeskonna ülem major Oleg Sergejevitš Stegatšjov lasti alla. Ta oli otseselt seotud Ukraina tsiviilobjektide pihta tehtud raketirünnakutega. Veel selgitatakse, kas mees jäi ellu. „Tuletame meelde, et kõiki sõjakurjategijaid ootab kättemaks – me teame nende nimesid, aadresse, autode numbreid, tavalisi marsruute ja harjumusi,“ hoiatas Ukraina sõjaväeluure.

USA-s on esindajatekoja vabariiklased esitanud seaduseelnõu, millega rahastatakse sõjalist abi Iisraelile, kuid jäetakse sellest selgelt välja Ukraina. USA senat on juba koostanud kahepoolse kompromissseaduse eelnõu, mis hõlmab Iisraeli, Ukraina ja USA-Mehhiko piirijulgeolekut.

Venemaa teatas, et Ida-Ukrainas asuvasVenemaa okupatsiooni all olevas Lõssõtšanski linnas hukkus 20 inimest. Ukraina ametiisikud ei ole juhtunu kohta ühtegi avaldust teinud, kuid Ukraina on varem teatanud, et erinevalt Venemaa valimatust tsiviilelanikkonna pommirünnakust ründab ta teadlikult ainult sõjaväeobjekte.