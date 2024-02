VASTULAUSE | Raimo Saadi: Tallinna sotsiaaltranspordi eelarvet ei kärbita, puuetega inimesed saavad edaspidi sõita TLT „taksoga“

Tallinn jätkab edaspidigi sotsiaaltranspordi teenuse osutamisel paindliku ja erinevate transpordivõimaluste pakkumist. Linna kavandavate muudatuste kohaselt hakkaks sotsiaaltranspordi teenuseid osutama AS Tallinna Linnatransport, kuid uuendused ei too eelarvekärbet teenuses. Vastupidi – tänavu kasvab see 3,2 miljoni euroni ning viimase viie aasta jooksul on sotsiaaltranspordi eelarve kasvanud kaks ja pool korda.