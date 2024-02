Tukkuma jäänud tuttaval haamriga luud puruks peksnud meest ootab vangikong

Kohtuasjast selgub, et 2022. aasta 30. aprillil lõi Oleg oma elukohas ühise alkoholi tarvitamise ajal kahel korral näkku diivanile tukkuma jäänud tuttavale. Kui viimane hakkas diivanilt püsti tõusma, võttis Oleg külmkapi pealt haamri ja lõi sellega kannatanule mitu korda pähe. Ohver sai hulgaliselt tervisekahjustusi- ajukolju kinnise koljulaeluude nihkega murru, alalõualuukeha nihkega murru ning põrutushaavu.

Olegi süüdistatakse selleski, et ta on purjuspäi kahel korral armukadeduse pinnalt tekkinud konflikti käigus noaga ähvardanud oma elukaaslast, öeldes: tapab ta ära. Ühel korral on ta elukaaslast ka löönud.

Viru maakohus mõistis Olegile viie aasta pikkuse vangistuse, mida vähendas kolmandiku võrra. Liitkaristus moodustati varasema Viru maakohtu otsusega mõistetud karistuse ära kandmata osaga ehk aastase vangistusega- seega tuleb Olegil vangis olla neli aastat ja neli kuud.

Eelmine kord oli Oleg kohtu ees seetõttu, tal tekkis koos Artjomiga ühe inimesega konflikt, mille pinnalt saadi Kohtla-Järvel maja juures kokku. Kokkusaamisele oli Oleg kaasa võtnud kööginoa, Artjom väikese kirve. Kohe kokkusaamise alguses lõi Artjom ohvrile kirvega õlavarde, Oleg aga noaga rindu.