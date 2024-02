Embleem tõi segaduse: kaitseliidu noored pöördusid abi saamiseks õiguskantsleri poole

Tegemist on väljakujunenud traditsiooniga, kus noored kasutavad oma sünni- või elukoha identiteedi määramiseks selle omavalitsuse sümboolikat, kus nad elavad. „Noorte jaoks on see üsna oluline ja motiveeriv,„ selgitas Kaitseliidu ülema õigusnõunik - peastaabi õigusosakonna juhataja Marek Ranne.

Kaitseliit kehtestab struktuuri ja allüksuste embleemid Kaitseliidu kodukorra alusel. Teistele isikutele kuuluva kaubamärgi kasutamiseks on vaja kaubamärgi omaniku nõusolekut. Lasnamäe LOV vapikujutise kasutamise õiguse saamiseks pöördusid noored otse linnaosavalitsuse poole.

„ Lasnamäe LOV ei reageerinud noorte pöördumisele, isegi vaatamata mitmele meeldetuletusele, mistõttu otsustasid noored detsembri lõpus pöörduda iseseisvalt abisaamiseks õiguskantsleri poole,“ rääkis Ranne.

Kaitseliit toetab Noored Kotkad allüksuse embleemil kohaliku omavalitsuse või selle linnaosa valitsuse vapi kasutamist, kui viimased nõusoleku annavad. Embleemi lõpliku kujunduse kinnitab Kaitseliidu keskjuhatus. Praegu linnaosa vapi kujutist noorkotkad oma embleemil ei kasuta.

Lasnamäe linnaosa vanem Julianna Jurtšenko ütleb, et noorkotkad pöördusid mõni aeg tagasi linnaosavalitsuse poole sooviga kasutada Lasnamäe linnaosa vappi oma käeembleemil. Tallinna linnas kehtib juba mitu aastat ühtne identiteet, millest tulenevalt me põhimääruses kirjeldatud vappi- meened, dokumendid, kujundused, veebilehel, sotsiaalmeedias, ajalehes, ametlikud tseremooniad jne, ei kasuta, lisab ta. Küll ei ole tema sõnul kehtivust kaotanud ka ajalooline vapp, mida kasutatakse erandjuhtudel.

„Seoses sellega soovisime esmalt konsulteerida linna identiteedi meeskonna ja juristidega, kui oma seisukoha antud küsimuses kujundame.”

Lähtudes Lasnamäe linnaosa ja linnaosa valitsuse põhimääruse alapunktidest võib linnaosa vappi kasutada linna asjaajamiskorras toodud alustel, linnaosa meenetel ja märkidel linnaosa valitsuse hoonetel, linnaosas paiknevate linna asutuste ja linnaosa valitsuse struktuuriüksuste siltidel; ja muudel juhtudel üksnes linnaosa vanema kirjalikul loal. „Mina ei ole siiani kirjalikku luba vapi kasutamiseks andnud,” ütleb Jurtšenko.