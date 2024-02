USA alustas rünnakuid Iraaniga seotud sihtmärkide pihta

Lisaks kaardiväe rahvusvahelisele eriüksusele Quds on sihtmärgiks ka muud sellega seotud relvastatud rühmitused. Möödunud pühapäeval hukkus droonirünnakus Jordaanias asuvale USA sõjaväebaasile kolm Ameerika sõdurit, kümned inimesed said viga ning president Joe Biden (pildil) vandus, et vastuseta selline asi ei jää.