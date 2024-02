Politsei tegi Raul Eametsale korruptsiooni eest trahvi

„Ma ei olnud nõus nende argumentidega, mis politsei esitas. Ma ei ole pabereid vaadanud, et mis sõnastus oli, aga ma ei olnud kindlasti nõus nende formuleeringutega, mida ülikool esitas ja politsei enam-vähem üle kordas,“ selgitas Eamets.

Politsei algatas 2023 augustis Raul Eametsa suhtes väärteomenetluse, et kontrollida ajakirjanduses kõlanud väiteid selle kohta, et Eamets võis olla toime pannud toimingupiirangu rikkumise, kui ta sõlmis Tartu ülikooli nimel lepingu sihtasutusega, mille nõukokku ta ise kuulub.

Toomas Asser ütles ajakirjanikele, et Raul Eamets sõlmis Pere Sihtkapitali sihtasutusega koostöölepingu õigusvastaselt, rikkudes ka kooli sisereegleid. „Arvestades kogu rikkumiste paketi tõsidust, on meie edasise koostöö jätkumine mõeldamatu.“ Kuna Eamets sõlmis lepingu sihtasutusega, mille nõukogu liige ta ise on, siis võidi rikkuda korruptsioonivastasest seadusest tulenevaid toimingupiiranguid, selgitas Asser.