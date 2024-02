JUHTKIRI | „Ei kommentaari!“

See karm, kuid selgelt vajalik tingimus on lõpuks õpetajad keelekursustel käima pannud. Tegelikult oleksid nad pidanud seda tegema juba ammu, kuid nagu ütles Õhtulehele haridus- ja teadusministeeriumi eestikeelsele õppele ülemineku juht Ingar Dubolazov, siis seda nõuet lihtsalt ignoreeriti.

On üldteada, et peatselt ajalukku vajuvatest vene koolidest saadav haridus pole alati just kiita olnud. Seda on märgatud nii riigieksamite tulemuste kui ka vene koolist Eesti gümnaasiumisse tulnute kehvade teadmiste põhjal – kes kukub peatselt koolist välja või läheb ise ära, kes valib vene erakooli. Mõni pingutab siiski tublisti kolm aastat ja võtab koolist kaasa parema hariduse ja tasemel eesti keele. Laiemalt tulevikku vaadates on aga eesti keeles õppimine ju meie kõigi huvides.