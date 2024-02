SÕJAKOKKUVÕTE | FSB allikas Saksa poliitikas

Parteisse Alternatiiv Saksamaale (AfD) kuuluva Saksa parlamendisaadiku Eugen Schmidti (pildil) Ukrainas sündinud, kuid Vene passiga nõunik Vladimir Sergijenko teeb väidetavalt koostööd Venemaa föderaalse julgeolekuteenistusega (FSB), selgub Venemaa sõltumatu väljaande The Insider uurimisest koostöös Saksa ajalehega Der Spiegel. Sergijenko on väljaannete sõnul olnud otsekontaktis FSB ohvitseri Ilja Vetštomoviga. See väide tugineb lekkinud e-kirjadele ja muudele dokumentidele.