SAID KIIRABILT KIITA! Ahelavariisse sattunud ajateenijad abistasid kannatanuid meedikute saabumiseni

„Sageli on just julgus reageerida see, mis kriitilistes olukordades loeb. Mis andis sõduritele selle julguse? Ise ütlesid nad, et see oli kaitseväes saadud esmaabi väljaõpe, kus oli õpetatud kannatanu käsitlemist ja tegevusi trauma korral. Just väljaõppe ajal saadud teadmised ja oskused olid need, mis andsid enesekindluse minna appi ning rakendada oma teadmisi inimeste abistamisel,“ hindab kaitsevägi.