NÄDALA TIPUD | Pinged valitsuses pole kuhugi kadunud, ent kevadine päike tervitab pilve tagant

See nädal tõi kaasa näilise pingeolukorra lahenemise – õpetajate streik lõppes –, ent näitas, et pinged pole kuskile kadunud. Valitsuse rakend kisub kiiva. Presidendiballi kleididraamal on inetud siseõmblused. Vähemalt saame nautida juba kevade-maigulisemaid ilmasid, seega kõik õue, kel meel must!