POLÜGAAMIA | Georg Malvius: kas tohime armastada korraga rohkem kui üht inimest?

Ootasin teda ühel hommikul teatri tagaukse juures ja palusin võimalust „Hamleti“ proovi pealt vaadata. Minu üllatuseks oli ta nõus. Paraku kujunes see kogemus mõnevõrra ehmatavaks, sest Werner pruukis kogu proovi vältel viskit, nii et jäi päeva jooksul päris purju. See andis mulle väärtusliku õppetunni: ära kunagi töö ajal joo. Hoolimata sellest on Werneri võrratu ülesastumine „Jules et Jimis“ jätnud mulle unustamatu mulje.