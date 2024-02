RIIK REFORMIB | Abilinnapea Betina Beškina: sotsiaalse rehabilitatsiooni parandamise asemel püütakse vastutus teistele veeretada

Sotsiaalministeerium on välja tulnud uue seaduseelnõu väljatöötamise kavatsusega, millega tahetakse lõpetada senisel kujul sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust (sh ka rahastust sotsiaalkindlustusameti eelarvest) ning viia see alates 2026. aastast tervisekassa ning osaliselt ka haridusvaldkonna ja kohalike omavalitsuste alla. Paraku ei ole selge, kuidas mõjutavad plaanitavad ümberkorraldused teenuste kättesaadavust. Ehkki eelnõus on taas kord mainitud ka kohalikke omavalitsusi, saame meie neist plaanidest lugeda ikkagi alles siis, kui masinavärgi hammasrattad on juba tööle pandud.