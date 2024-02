2023. AASTA TIPUD! Õhtuleht Kirjastuse parimate teoste loojad annavad teada: kuidas sündisid hingekriipivad lood ja rabavad uudispommid?

Elis Kusma: „Õhtulehe sõjablogi puhul võib uhkust tunda, et enam kui 700 päeva jooksul pole olnud ühtegi korda, kui see oleks tegemata jäänud. Õhtulehest kümneid kordi suurematel rahvusvahelistel meediamajadel kipub jaks sageli lõppema nädalavahetuseks ja kindlasti riigipühadeks, või siis, kui nende tähelepanu nõuab kuskil mujal maailmanurgas lahvatanud konflikt. Et Venemaal on kombeks jõuliselt rünnata oma naabritele tähtsatel kuupäevadel – sõja alguspäeva märgib meie vabariigi aastapäev 2022. aastal –, on see sõjablogijatele tähendanud, et ajal, kui pere ja sõbrad naudivad teleri ees presidendi vastuvõttu või istuvad jaaniööl lõkke ääres (Prigožini mäss!), tuleb neil näppudele tuld anda, et kiirelt arenevad sündmused reaalajas lugejateni tuua.

VÕITLUS JÄTKUB: Kui Ukraina kaitsjatele on selge, et rindel või tänavatel tuleb olla nii kaua kui vaja, siis sama kehtib ka sõda kajastavatele ajakirjanikele. Foto : Tolga Akmen / AFP / Scanpix

Toimetusele on see mõnikord tähendanud täielikku mobilisatsiooni: postituste kallal on tööd teinud nii Õhtulehe peatoimetaja, meelelahutustoimetuse juht, spordireporterid ja ilmselt kõik uudistetoimetuse hingekirjas olijad – olgu sügav öö või varajane hommik. Igapäevaseks töökohustuseks on see aga kujunenud uudistetoimetuse päevatoimetajate – minu ja Triinu Laane – ning veebitoimetajate Keit Paju ja Annika Ergi jaoks. Paberlehe lugejad saavad päevasündmuste kokkuvõtet lugeda maailmaküljel, mis valmib välisuudiste toimetaja Greete Kõrvitsa käe all.

LÕPUTU TÖÖ: Eriti esimestel sõjapäevadel kirjutati ja loeti sõjablogi ka öösel. Foto : Erakogu

Paradoksaalselt ei tähenda õnnelikumad-rahulikumad päevad Ukrainas sõjablogijatele vähem tööd: isegi kui tsiviilisikud saavad rahulikumalt hingata, ei vaibu poliitiline võitlus selle üle, kas üldse, kui palju ja kes peaks sõjas olevat riiki toetama. Õnneks ei näita Eesti lugejate huvi vaibumise märke.”

ARVAMUS