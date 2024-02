HARIDUSSÜSTEEMI KORRASTAMINE | Irja Lutsar: „Ei, reformid ei tähenda, et nüüd hakkab massiline koolide sulgemine maapiirkondades.“

Haridustöötajate ja riigi vaheline töötüli sai eelmisel nädalal lõpu. Mõistagi ei olnud see lahendus, mis paneks meid aplodeerima, sest õpetajate sissetulek oluliselt ei suurene. Küll aga annab see õpetajatele teadmise, et valitsus on saanud sõnumi kätte ning peab võtma hariduselu korda tegemist tõsiselt.