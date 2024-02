KAS TÕESTI? Soome väiketootja andis ühismeedias teada, et pakub rinnapiimast tehtud juustu

Kui Põhja-Soomes Laitilas asuva ettevõtte omanik nägi neljapäeva hommikul Instagrami-postitust, hakkas tal kiire. Postituses lubati, et kümne euro eest saab 30 grammise tüki maitsvat gouda`t, mis on tehtud rinnapiimast.

Oleks rumal lasta nii hinnalisel toorainel raisku minna, mainiti nüüdseks kustutatud postituses. Ilta-Sanomate arvates kõlas mõte nagu aprillinali, aga aeg oli vale.



Neljapäeva hommikul vastas Ilta-Sanomate ajakirjaniku telefonile ettevõtte omanik Riitta Saloniemi, kes oli üllatunud, kuidas kustutatud postitus jõudis üldse meediani.

Jutuajamisest Saloniemiga selgus, et asi oligi nii, nagu esmapilgul tundus. Aprillinaljana mõeldud postitus lipsas ühismeediasse liiga vara.