1. veebruaril kell 19.54 teatati, et Tõrva vallas Helme alevikus on kortermajas kuulda suitsuanduri häiret. Päästjad sisenesid korterisse, kust häiret kuulda oli olnud ning selgus, et selle oli käivitanud varem aset leidnud toidukõrbemine. Toast leiti voodist surnud korterielanikust mees.