USUÕPETUS RAHVAHÄÄLETUSELE? Igor Gräzin: põhiseadus ütleb, et meil ei ole riiklikku kirikut

Juristina kinnitan, et riigi ja kiriku suhteid klaarib EV Põhiseaduse paragrahv 40, mis ütleb, et meil ei ole riiklikku kirikut, mis aga ei tähenda, et meil kehtiks riigi ja kiriku lahutatus. Vastupidi! Ristiusk oli Eesti riigis ja omavalitsustes igati olemas ja kellelegi pole tulnud pähe seda kõrvale jätta. Lihtsalt õigeusklikul Pätsil oli põhjust karta, et Tsaari-Venemaa õigeusklik-riiklik kirik võib hakata oma nina Eesti asjadese toppima. Ta ise oli küll õigueusklik edasi (muide, enamus Eesti ja ka Soome ohvitsere olid samuti õigeuskliku riigikiriku liikmed), aga jälgis hoolega, et kirik ei muutuks demokraatliku vabariigi osiseks.