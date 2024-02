PEATOIMETAJA VAADE | Martin Šmutov: meie panus, et keegi ei saaks sellist kõnet Eesti kohta, mille sain 2022. aasta 24. veebruari varahommikul

Esiteks. Äkki on Õhtulehe digitaalsete tellijate number niigi anomaalia, sest kui vaadata maailmas ringi, siis tabloidid ehk kõmulehed digitellimusi pigem ei müü? Inglaste The Sun ja Daily Mail ei müü, ameeriklaste New York Post ei müü, soomlaste Ilta Sanomat ei müü.

Sakslaste Bildil, norrakate VG-l ja rootslaste Aftonbladetil on digitellimus küll olemas, kuid sihitud pigem valitud valdkondadele (nt spordiülekanded) ja mitte tervikuna. Et äkki ei annagi väga rohkem kasvada? Samas on välismaalt küsitud, et kuidas teie tabloid digitellimusi müües nii edukas on olnud...

Teiseks. Konkurentsiolukord. Oleme turul, kus kõigil meediamajadel on oma kõmuväljaanne (Elu24, Kroonika), peale selle tegutseb ERR. Kui oleme veebiportaalide konkurentsis eeldatavalt neljandad (ees Delfi, ERR ja Postimees), siis võib-olla ongi meie oodatav digitellijate number kusagil 40 000 juures, millest oleme suure ampsu juba võtnud?

Kolmandaks. Taustsüsteem. Äkki oleme viimastel aastatel liikunud kriisist kriisi? Et kui inimesed tegid hoogsalt digitellimusi ja me kasvasime ennatlikult, siis nüüd, kus on majanduslikult raskem, peabki tempo raugema, et järgmistel ja loodetavasti rahulikematel aastatel jälle võimsamalt kasvama hakata?

Vahemärkus: kriisist kriisi liikumise üllatavaim näitaja oli töötajate rahulolu Õhtuleht Kirjastusega, mis mullu suurenes (viiepalliskaalal 4,0lt 4,1ni). See jääb küll alla 2021. aasta tulemusele (4,2), kuid ma eeldasin, et tuleb langus, sest kuigi ettevõttel läheb hästi ja me oleme oma prognoose kenasti täitnud, süstib ümbritsev foon ebakindlust. Samuti pole me alati saanud teha investeeringuid (ka töökohtadesse või ühistegevustesse), sest sooviks, et kogu aeg oleks olemas selge varu igasugusteks majanduslikeks ootamatusteks.

Samas – ehk on seesama ettevaatlikkus, kuid kõigest avatult rääkimine – et me oleme valmis ja suudame ettevõtet ja meie inimesi kaitsta – aidanud kindlustunnet tekitada?

Neljandaks. Äkki on küsimus sisus? Kuid millest tuleks loobuda või mida rohkem teha?