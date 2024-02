ÕL VIDEO | Kolonel Rebo: Putini režiim on sõjaliste eesmärkide saavutamisest väga-väga kaugel

„Kuigi Venemaa hoiab siin initsiatiivi, on nende edenemised olnud väga marginaalsed. Püsib võimalus, et lähinädalatel sooritatakse Belgorodi ja Harkivi oblasti piirialadele rünnak Venemaalt, et siduda siduda ukrainlasi veel rohkem piiri valvamisega,“ seletas Rebo.

Donetski all on põhipingutus Avdijivkas. Lahingutegevused käivad ka Bahmuti ja Donetski suunal. Avdijivkas on juba mõnda aega nähtud Vene manööver- või luureüksusi, aga nad ei ole suutnud sulgeda ukrainlaste nö kotisuud ja võtta ukrainlasi piiramisrõngasse. „Sisuliselt käivad seal ägedad lahingud, aga taktikaline olukord seal on suurte muutusteta,“ märkis Rebo. „Tuleb rõõmuga tõdeda, et venelaste rünnakute aktiivsus Avdijivka lähedal on mõnevõrra vähenenud. Osaliselt võib see olla seotud kehvema ilmaga, aga kindlasti sellega, et seal vahetatakse üksuseid välja, kes on kaotanud lahinguvõime.“