Korruptsioon Kaitseliidus: kohus karistas ametnikule altkäemaksu andnud ettevõtjat

Väidetav altkäemaksu võtja oli Eesti Ekspressi teatel endine kaitseliidu peastaabi vanemspetsialist Margo Hanni. Ta sai kokkuleppe järgi ajavahemikus 23.07.2020 kuni 05.07.2021 Tummiga seotud osaühingult vara ja teenuseid, seda vastutasuna ametiseisundi ärakasutamise eest. Nimelt sai Hanni oma tööülesandeid täites otsustada, milliselt teenusepakkujalt või varuosade müüjalt kaitseliidule teenust või kaupa soetada ning suunata teisi liidu liikmeidki kindlate remontijate ja hooldajate juurde. Valdavalt oli tema töökohustuseks kaitseliidu peastaabi sõidukipargi heakorra ja töövalmiduse tagamine.

Vastutasuna selle eest, et ta otsustas tellida sõidukite hooldus- ja remonditöid ning varuosasid Tummiga seotud äriühingult kokku vähemalt 35 korral – summas 27 141,35 eurot – või suunas teisi seda tegema, nõustus Tumm tasuma Hanni isiklikke arveid. Samuti on ta teinud Hanni sõidukitele hooldus- ja remonditöid.

Harju maakohus mõistis Tummile karistuseks aasta ja kuue kuu pikkuse tingimisi vangistuse. Katseaeg on kaks aastat.