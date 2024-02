JUHTKIRI | Mis mees sa ka oled…

Lähisuhtevägivald, kus haiget saab mees, on eriti varjatud. Ega meil ka naistevastase lähisuhtevägivallaga asjad korras ole, ent sellest vähemalt räägitakse. Ja usutakse. Kui rusikate alla jääb mees, on tulemuseks sageli vaikus. Mis mees sa ka oled, et lased end peksta!

Kuid juhtumid on olemas. Ka nemad saavad oma partnerite käest nii peksa kui ka üdini läbi mõnitatud, avaldab värske statistikaameti uuring. Me ei pea siin silmas näägutamist ehk probleemidele vastuste küsimist, mida maskuliinses käsitluses liiga sageli võltsvagalt vaimseks vägivallaks peetakse. Jutt on süsteemsest alandavast, heidutavast ja igapidi murendavast suhtlusest. Kus detsibellid tõusevad ja viimaks rusikad kah.

Perevägivalla all kannatavad mehed aga ei taha sellest väga sageli rääkida. Neid mõnitatakse. Vägivallaohvritest meestele varjupaiku pole – veebiotsing „meeste varjupaik“ pakub selle peale teatrietendust ja pidukommuuni.

„Vägivald on asjatundmatute viimane väljapääs,“ on kirjutanud ulmekirjanik Isaac Asimov. Mõistame, et meestel on end selle ohvriks tunnistada märksa raskem ühiskonnas valitseva üdini mürgise ja vale eelduse tõttu, et tõeline isane ei kaeble ega saa haiget.

Armastus ei tohiks kunagi haiget teha. Valu tühistab mistahes õilsana tundunud eesmärgid suhet hoida. Üksi jäänud vägivallaohver riskib ennasthävitava allakäiguspiraaliga. Osa paranemisest on aga see, kui otsitakse abi.