Roheunistuse täitumine: Narva piiripunkt on kaheks aastaks täielikult autovaba

Juba mullu sügisel andis Venemaa teada, et kavatseb ümber ehitada Jaanilinna piiripunkti ja selleks ajaks, kuni järgmise aasta lõpuni, ei liigu Venemaa piiripunktist Eesti suunas ega vastupidi mitte ühtegi autot. Alates 1. veebruari südaööst see tõesti nii on.