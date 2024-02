SÜÜTUNDEST KANTUD KÜSIMUS: kas naised peaksid pingutama, et menstrueerida keskkonnasõbralikumalt?

Kas naised peaksid menstrueerima keskkonnasõbralikumalt, et mitte tunda süüd maakera risustamise pärast tampoonide või hügieenisidemetega? Naistearstid rahustavad, et hügieenitoodete valik on igaühe isiklik asi. Näiteks korduskasutatav menstruaalanum võib ju olla keskkonnasõbralik, aga igale naisele paraku ei sobi.