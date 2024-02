SEISUKOHT | Risto Berendson: millal me empaatia kaotasime, et enam tänaval kukkunutki ei märka?

Väljas on praegu põrgulibe. Keegi naine kaotab jäises parklas tasakaalu ja käib kahe auto vahel täispikkuses niimoodi selili, et isegi vaadata on valus. Samal ajal kui kukkuja end püsti ajab, väljub ühest autost teine naine ja tuleb ümber auto tema poole. Ei, ta ei küsi haiget saanult, kas kõik on korras ja kas ta vajab abi. Proua asub uurima, kas tema auto äkki selle ootamatu kukkumise tõttu mõnd kriimu külge ei saanud. Kukkuja suunas ei heida ta seejuures isegi pilku. Okei, meil eestlastel ongi oma autodega mingi veider suhe…