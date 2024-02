MART SOIDRO | Jüri Ratas peab omaks võtma põhimõtted, mis on talle olnud kauged ja võõrad. Aga ta on kohanemisvõimeline

Vanemad inimesed veel mäletavad, mida nad tegid hetkel, kui mõrvati USA president John F. Kennedy (22. november 1963). Samuti seda, kuidas hukkus printsess Diana (31. august 1997). Eestlastel on mälus ka 11. septembri 2001. aasta pärastlõuna, mil al-Qaeda terroristid New Yorgi Maailma Kaubanduskeskuse kaksiktorne rammisid. Pärast seda, nagu me mäletame, ei olnud maailm enam endine.