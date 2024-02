FOTOD | TURVAKODU PALUB ABI: sundmüügis olnud korteriga tuli kaasavaraks 27 kassi

„Mõtle, kui ostad omale kohtutäituri kaudu sundmüüki läinud korteri. Lähed korterit vaatama ja… Näed üllatuseks, et korter sisaldab ootamatut kaasavara… 27 kassi, kes elavad pisikeses köögis. Võtad ühendust vallaga, võtad ühendust põllumajandus- ja toiduametiga, kuid kõik laiutavad käsi… Eesti õigussüsteemis on kass asi, seega läksid korteris olnud ASJAD kõik üle uuele omanikule… Palju õnne, sul on nüüd 27 kassi! Edasi mõtle ise, mis saab!“ kirjutab turvakodu sotsiaalmeedia postituses.