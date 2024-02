VIDEO | Riisalo: enam kui pooled abivajajatest on saanud hooldekodukoha oma pensioni eest

Hooldereformi kohta kommenteeris Riisalo, et enam kui pooled inimesed on oma pensioni eest saanud hooldekodukoha ja ülejäänutel tuleb 20-100 eurot juurde maksta. Varem tuli keskmiselt maksta 1000 eurot, ütles Riisalo. Vaid 7% hooldekoduteenusele jõudnud inimestest on varasemalt saanud koduhooldusteenuseid, kuid vajaksid palju rohkemad, hindab minister.

Terviseminister Riina Sikkut lisas, et hooldereform on vaatamata vastuolulisele tagasisidele kergendanud paljude inimeste finantsilist koormat ja pannud kohalikke omavalitsusi enam koduhooldusteenuste poole vaatama.

Sikkut ütles apteegireformi murekohtade kohta, et apteekrite hulk peaks kasvama. Käsimüügiravimeid toidupoodidesse ja tanklatesse suunata ei ole plaanis.

Majandusminister Tiit Riisalo ütles, et aruteluks Eesti majanduse olukorra üle kutsuti kokku kõik olulisemad ettevõtlusorganisatsioonid. Riisalo ütles, et kui majanduse maht ei kasva, siis meil ei ole võimalik oma riiki kaitsta ega maksta head palka õpetajatele. „Eesti konkurentsivõime järgmise 10 aasta jooksul on fundamentaalne küsimus,“ ütles Riisalo. Varasematel aastatel on väline keskkond olnud majandusarengut soosiv, selgitas minister. „Enam see majanduse nähtamatu käsi meid lihtsalt kasvule ei juhi.“ Oluline on, et Eestis oleks lihtne olla ettevõtja, ütles Riisalo.

Riisalo sõnul on tööjõupuudus teatud sektorites suur. Selle leevendamiseks peab otsustama, milline on meie välistööjõu sissetoomise poliitika. Lähikuudel töötatakse siseministeeriumiga, et leida optimaalne lahendus, mis ei seaks ohtu siseturvalisust.

TV3st küsiti, kuivõrd on Riisalo nõus hinnanguga, et personaalne riik tähendab seda, et riik võtab 200 miljonit eurot laenu, et tarkvara jms välja arendada, kuid abivajajad jäävad samal ajal toetuseta. Riisalo ütles, et nende ülesanne on tõestada, et selline investeering tasub end ära. „Kui me saame oma riigi toimimise baasinfrastruktuuri korda, siis me saame sisulist ülevaadet, milline on vajalike ametnike arv selle tegemiseks.“ Riisalo lisas, et personaalset riiki on vaja nii kodanikele kui ka ettevõtlusele. Rakenduma peab printsiip, et andmeid küsitakse vaid ühe korra, lisas Riisalo.

Sotsiaalkaitseministrilt küsiti, millal muutuvad pensionikulud üle jõu käivaks. Signe Riisalo vastas, et summad on kolossaalsed, ja murekoht on seal, et pensionid on varasemast sissetulekust veidi üle 40%, kuid võiks olla 60% lähedal. Vaja on nii inimeste kui ka tööandjate täiendavat panust, lisas minister. Tõenäoliselt tuleb 1. sambas kaaluda suuremat solidaarsust kui on praegu, ütles Riisalo.