OTSE | Riisalo: enam kui pooled abivajajatest on saanud hooldekodukoha oma pensioni eest

Otseülekanne Stenbocki majast algab kell 12.

Välisminister Margus Tsahkna ütles, et Kaja Kallas viibib Euroopa ülemkogul, kus otsustatakse Ukrainale 50miljardilise abipaketi andmise üle. „Tänase hommikuse seisuga ei olnud väga selget lahendust saabunud,“ viitas Tsahkna Ungari tõrksale hoiakule.

Märtsikuus saabub miljoni mürsu Ukrainale üleandmise tähtaeg, mida Tsahkna sõnul Euroopa Liit täita ei suuda – küll on kokku lepitud, et seda tehakse selle aasta jooksul. Paar päeva tagasi langetati suursaadikute osalusel otsus, et Venemaa varade külmutamisega minnakse edasi. Eesti võtab külmutatud varad ka reaalselt kasutusele. EL tasandil lepiti kokku, et kasutatakse külmutatud varadelt tulevat kasumit. Putinile tuleb anda sõnum, et varad pole lihtsalt külmutatud, vaid neid hakatakse kasutama, lisas välisminister. „Agressor peab hakkama maksma.“

Tsahkna meenutas, et homme on Tartu rahu aastapäev, mille raames toimub diplomaatide nädal ja diplomaadid on külastanud koole.

Tsahkna ütles, et oluline on, et valitsus sõlmis õpetajatega sel nädalal töörahu ja haridusreformidega saab edasi minna. Haridusminister Kristina Kallas on õpetajate esindajatele ja KOVidele saatnud kutse arutada reforme koolivõrgu korralduse, õpetajate koormuse ja pikaajalise palgakokkuleppe teemadel. Tsahkna hinnangul saabus ka valitsusse töörahu: „Ma näen, et ühine tahe on olemas.“

Tsahkna ütles, et riigieelarve strateegiat tahetakse põhjalikumalt arutada, mitte 24 tundi kuskil mõisas (viide Vihula mõisas toimunud istungile – toim) kinni istuda ja kiiresti otsustada.