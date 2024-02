Murdjakoerte perenaine vaidlustab vangistuse, kaitsja ei saa veel süüdimõistmist kommenteerida

2022. aasta novembris ründasid naabertalu suured koerad Põltsamaa vallas Tammiku külas elavat 26aastast Sandrat tema enda koduhoovis. Läinud teisipäeval tunnistas Tartu maakohus koerte omaniku Monika Antoni (pildl) süüdi raske tervisekahjustuse tekitamises ettevaatamatusest ning mõistis talle karistuseks kümme kuud vangistust, millest tuleb kohe ära kanda kaks. Ülejäänud kaheksat kuud vangistust täitmisele ei pöörata, kui ta ei pane kaheaastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu ning täidab talle määratud kriminaalhooldusega kaasnevaid nõudeid.

Ka rahuldas kohus kannatanu tsiviilhagid ning mõistis Antonilt välja üle 100 000 euro suuruse varalise ja mittevaralise kahjuhüvitise.

Antoni kaitsja Andres Veski ütleb, et nad on Monika Antoniga seisukohal, et vaidlustavad maakohtu otsuse. Kuna motiveeritud kohtuotsust ei ole tulnud ehk pole ka kohtu põhjendusi, ei saa kaitsja kommenteerida maakohtu otsust, mis tema kaitsealuse süüdi tunnistas.