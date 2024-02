Kohus ei mõistnud Jesper Parvelt müstik Ants Rootslasele välja hüvitist

Ants Rootslane on varem Õhtulehele öelnud, et „kahjuks läksid meie suusad Jesperiga risti eelmise aasta suve lõpus, kui palusin saata dokumendid, mis puudutasid raamatu „Seitsme põlve müsteerium„ väljaandmist.“ Tema väitel saatnud Jesper Parve olulised dokumendid pärast advokaatide juriidilisi selgitusi. Kahjuks võttis see meeletult ajalist ressurssi ning tekitas varalise kahju advokaatide palkamise näol, selgitas Rootslane.

Mullu jaanuaris teatas Ants Rootslane Jesper Parvele, et ei jätka koostööd ja viiendat trükki temaga ei tule. Parve oli nõus selle sooviga juhul, kui Rootslane kompenseerib temapoolse ilma mõjuva põhjuseta lepingu lõpetamise ja raamatute edasise müügi keelamisega põhjustatud 10 000 euro suuruse saamata tulu kirjastusele. Taas palus Rootslane appi advokaadid. See omakorda tekitas mulle veelgi suurema varalise kahju õigusabikulude näol, on Rootslane öelnud.

Harju maakohtusse esitatud hagis taotles Rootslane õigusabikulude hüvitamist. Rootslane on varem öelnud, et summa küündib tuhandetesse eurodesse. Jesper Parve sõnul jättis kohus hagi rahuldamata.