Nõmme elanikud käivad krematooriumi tõttu kohut

2023. aastal andis Tallinna linnaplaneerimisamet krematooriumile kaheks aastaks kasutusloa ja selle järgi tohivad matuselised krematooriumihoonet kasutada, aga tuhastamist seal toimuda ei tohi, on kirjutanud ERR. Nüüd on Tallinna kohtus arutusel Raku asumi osadele elanike kaebus, kus taotletakse Tallinna linnaplaneerimise ameti poolt mullu augusti lõpus Valdeku tn 113 krematooriumile väljastatud kasutusloa tühistamist. „Halduskohtu menetlus on pooleli,” sõnas linnaplaneerimise ameti jurist Timo Päit Õhtulehele.