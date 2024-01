„ZUCKERBERG, MIDA PÕRGUT TE OMETI MÕTLESITE?“ USA poliitikud praadisid tehnoloogiahiidusid

„Zuckerberg, mida põrgut te ometi mõtlesite?“ põrutas Texase vabariiklasest senaator Ted Cruz (ülal pildil) Meta (Facebook, Instagram) juhile Mark Zuckerbergile (all pildil). Viimane oli koos TikToki peadirektori Shou Ziga ainus, kes komisjoni kutse peale vabatahtlikult kohale tuli. Ülejäänud kolm, kes esindasid Snapi, X-i (endine Twitter) ja Discordi pidid selleks saama orderi, mis kohustas neid kohal olema. Tegemist on erakordselt haruldase sündmusega USA poliitikas: mõlema partei esindajad on suuresti ühel meelel. CNNi artikkel mainib muu hulgas „isu tehnoloogiaplatvormide kallale minemise järele“.