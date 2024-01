JUHTKIRI | Riigi segased rahaasjad

Võtkem või seesama haridus- ja teadusministeerium, mille haldusalasse kuulub ka erakoolide tegevus. Näiteks tunamullu oli Eesti 21 erakooli tegevuskulu kokku ligi 70 miljonit eurot, millest koguni 40 miljonit tuli riigieelarvest. Õhtulehest võib aga lugeda, kuidas ministeerium on jaganud erakoolidele toetust, ilma et need koolid oleksid täitnud kõiki rahastamise eeldusi. Teisalt on välja tulnud, et enamik erakoole saab toetusraha munitsipaalkoolidest vähem, ehkki põhimõtteliselt peaksid need koolid saama võrdselt. Segane lugu!

Veelgi segasemaks lähevad hariduse rahaasjad rahandusminister Mart Võrklaeva hiljutiste avalduste põhjal. Näiteks märkis ta nädala eest Postimehele, et mainitud ministeeriumil jäi mullu kasutamata 14 miljonit eurot. Ka Euroopa Liidu nüüd juba lõppenud rahaeraldustest jäi ministeeriumil kasutamata 11 miljonit eurot. „See tähendab, et ministeeriumid on oma tegevuseks raha planeerinud, aga reaalselt seda kasutada ei suuda või on tegemist üleplaneerimisega või tegevusega, mida ei olegi vaja teha,” märkis rahandusminister.

Käärimised valitsuskoalitsiooni sees on nüüd juba üldteada ja segadused ministeeriumi rahaasjades on alguse saanud juba ammu enne praeguse haridusministri ametiaega, kuid ega rahandusministergi neid andmeid tühjalt kohalt õhku visanud. Kokku meenutab see aga Saksa rahvakirjaniku Hans Fallada kirjeldatut, kuidas palgaline pisinuhk Gestapo komissarilt raha mangus, sest teda olevat paljaks varastatud, ja viimane vastas: „Teie kätte ei saa raha anda, te ei oska rahaga ringi käia, ise täiskasvanud mees!”